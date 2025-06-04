Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина в среду прибыл в Пхеньян, где запланированы переговоры с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент "Интерфакса".

"Стороны обсудят вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В пресс-службе добавили, что на встрече будут обсуждены отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Также будет поднят вопрос об увековечивании бойцов северокорейской армии, принимавших участие в освобождении от вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области.

Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 21 марта 2025 года.

28 мая Шойгу в Москве на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ заявил, что оценивает как подвиг действия военных КНДР, которые совместно с российскими силами освобождали территорию Курской области от ВСУ.