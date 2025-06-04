Шойгу и Ким Чен Ын обсудили Украину и ситуацию на Корейском полуострове

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в КНДР обсудил двустороннее сотрудничество в различных областях, украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в посольстве России в Пхеньяне.

"Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове" - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

В сообщении посольства сказано, что Шойгу завершил визит в КНДР и вылетел в Россию.

Ранее в среду Совбез РФ сообщил о прибытии Шойгу в Пхеньян и анонсировал переговоры с лидером КНДР по вопросам международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины.

По информации пресс-службы Совбеза РФ, на встрече предполагалось обсудить отдельные пункты договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, а также вопрос об увековечивании памяти северокорейских военных, принимавших участие в освобождении от ВСУ Курской области.

28 мая в Москве на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ Шойгу назвал подвигом участие военных КНДР в боевых действиях против украинских подразделений в Курской области.

"Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину. Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка", - заявил Шойгу 28 мая.

Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 21 марта 2025 года.

Между РФ и КНДР действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и Северная Корея ратифицировали его в ноябре.