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Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о давлении со стороны Запада

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине заявил о давлении на Белоруссию со стороны Запада.

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику", - сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба белорусского президента.

"И сегодня взоры многих государств, как и Белоруссии, обращены к вам - в Пекин", - отметил лава государства.

Известно, что общение лидеров стран проходит в резиденции Чжуннаньхай. "Буквально рядом мой кабинет. Впервые здесь я вас принимаю", - сказал при встрече Си Цзиньпин.

Лукашенко в ходе встречи пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию. Он отметил, что очень ценит дружелюбие своего китайского коллеги.

"Оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом (встреча состоялась в резиденции Си Цзиньпина - ИФ). Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

В свою очередь Си Цзиньпинь пригласил Лукашенко посетить саммит ШОС в Тяньцзине.

"В конце августа у нас состоится в Тяньцзине саммит ШОС, а чуть позже, 3 сентября, мы торжественно будем отмечать победу в мировой антифашистской войне - проводим парад. Я сердечно приглашаю и буду рад вас видеть", - сказал китайский лидер.

Александр Лукашенко Белоруссия Си Цзиньпин Китай
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