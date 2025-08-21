Поиск

Лукашенко планирует посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует совершить визит в Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает "БелТА", он заявил об этом на совещании по ракетному производству в Минске.

"Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с председателем КНР Си Цзиньпином - у нас такая встреча планируется. Почему? Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты", - сказал президент.

Он подчеркнул, что, как и в остальных секторах экономики, в ракетостроении республика действует "максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов".

"Сегодня мы должны определиться, куда и как будем двигаться дальше по этому направлению, учитывая формы и методы ведения боевых действий в современных условиях", - отметил Лукашенко.

"Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего Союза", - заявил он.

