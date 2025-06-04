Поиск

Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году

Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Франция и Бельгия отказываются поддержать запрет Еврокомиссии на закупку сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает издание Politico.

"Франция и Бельгия требуют дополнительных гарантий по экономическим и юридическим последствиям предложения Брюсселя о поэтапном прекращении закупок российского газа к 2027 году", - отмечает издание.

Politico приводит высказывание министра энергетики Франции Марка Феррачи: "Мы отстаиваем европейскую стратегию диверсификации... которая уже находится на повестке дня".

В миреЕС изучает введение нулевой квоты для российского газаЕС изучает введение нулевой квоты для российского газаЧитать подробнее

По данным издания, Бельгия, занимающая второе место по импорту российского СПГ, хочет перед принятием решения оценить его экономические последствия.

В настоящее время 97% импорта в Европу СПГ из России приходится на четыре страны: Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды. Как сообщает издание, Испания и Нидерланды выступили в поддержку плана Брюсселя по запрету российского газа.

Как ожидается, в июне Еврокомиссия рассмотрит вопрос о запрете российского газа и ядерного топлива из России к концу 2027 года.

Как отмечает Politico, "Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются сорвать запрет, стремясь сохранить поставки более дешёвой российской энергии". "Многие политики и представители промышленности призывают вернуться к российским энергоресурсам по завершении конфликта, учитывая высокие счета за электроэнергию в Европе и проблемы экономики", - пишет издание.


Франция Бельгия СПГ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон поставит Киеву 100 тысяч ударных дронов

В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

В Польше заявили, что военное присутствие США в стране сокращено не будет

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о давлении со стороны Запада

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о давлении со стороны Запада

Иран может согласиться на создание регионального консорциума по обогащению урана

Президент Южной Кореи намерен вернуться к диалогу с КНДР

Президент Южной Кореи намерен вернуться к диалогу с КНДР

Что случилось этой ночью: среда, 4 июня

Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР

Армия обороны Израиля нанесла удары по югу Сирии

Хуситы сообщили о ракетной атаке на крупнейший израильский аэропорт

Хуситы сообщили о ракетной атаке на крупнейший израильский аэропорт
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6484 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе415 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });