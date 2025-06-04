Франция и Бельгия не торопятся поддержать решение об отказе от российского газа к 2027 году

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Франция и Бельгия отказываются поддержать запрет Еврокомиссии на закупку сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает издание Politico.

"Франция и Бельгия требуют дополнительных гарантий по экономическим и юридическим последствиям предложения Брюсселя о поэтапном прекращении закупок российского газа к 2027 году", - отмечает издание.

Politico приводит высказывание министра энергетики Франции Марка Феррачи: "Мы отстаиваем европейскую стратегию диверсификации... которая уже находится на повестке дня".

По данным издания, Бельгия, занимающая второе место по импорту российского СПГ, хочет перед принятием решения оценить его экономические последствия.

В настоящее время 97% импорта в Европу СПГ из России приходится на четыре страны: Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды. Как сообщает издание, Испания и Нидерланды выступили в поддержку плана Брюсселя по запрету российского газа.

Как ожидается, в июне Еврокомиссия рассмотрит вопрос о запрете российского газа и ядерного топлива из России к концу 2027 года.

Как отмечает Politico, "Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются сорвать запрет, стремясь сохранить поставки более дешёвой российской энергии". "Многие политики и представители промышленности призывают вернуться к российским энергоресурсам по завершении конфликта, учитывая высокие счета за электроэнергию в Европе и проблемы экономики", - пишет издание.



