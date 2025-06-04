В Польше заявили, что страны ЕС не могут производить необходимый объем боеприпасов

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Военная промышленность стран Евросоюза не обладает достаточными мощностями для производства необходимого для собственных нужд и поставок Украине объема боеприпасов, заявил изданию Rzeczpospolita глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский.

"Если американцы не продолжат военную помощь, это создаст проблему с эффективной поддержкой Украины в долгосрочной перспективе. Евросоюз должен взять на себя большую нагрузку. Но реалистично глядя на промышленные возможности, мы видим, что, несмотря на множество запущенных программ по созданию новых возможностей, таких как программа SAFE или ReARM Europe, для достижения ожидаемых эффектов потребуется время", - сказал глава BBN.

Он подчеркнул, что "страны Евросоюза не производят боеприпасы в таких количествах, как Россия, которая имеет здесь гигантское преимущество".

"Я ожидаю, что американцы продолжат свою поддержку, и у меня есть ощущение, что в администрации Трампа растет понимание важности помощи", - считает Луковский. Глава польской спецслужба добавил: "мы приближаемся к критической точке и, в какой-то степени, к решающему моменту в войне".



