Польша и Швеция провели переговоры по усилению военного сотрудничества

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Польша и Швеция провели переговоры по усилению военного сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, сообщила в пятницу пресс-служба польского Минобороны.

"В Представительском центре министерства национальной обороны состоялась встреча в формате так называемой малой квадриги с участием делегации Королевства Швеция. Польскую сторону представляли заместитель министра национальной обороны Павел Залевский и заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий", - говорится в сообщении.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌Как отмечается, "переговоры были сосредоточены на ключевых вопросах, связанных с региональной безопасностью, стратегической ситуацией в регионе Балтийского моря и дальнейшим развитием военного и оборонного сотрудничества между Польшей и Швецией".

"Заместитель министра Залевский представил позицию польской стороны по наиболее важным направлениям сотрудничества, уделив особое внимание практическому измерению военного сотрудничества и координации деятельности в рамках НАТО и ЕС", - добавили в пресс-службе ведомства.