Москва призвала Британию и США отреагировать на недавние атаки Киева против РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Москва призывает Британию и США соответствующим образом отреагировать на недавние атаки Киева в отношении России, чтобы положить конец дальнейшей эскалации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы призываем Лондон и Вашингтон отреагировать таким образом, чтобы остановить дальнейшее раскручивание эскалации", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Отвечая на уточняющий вопрос, каким будет ответ российской стороны, Рябков сказал: "Это вопрос к нашим военным. (...) все опции на столе".

Замминистра также отметил, что "спокойствие и отсутствие какой-либо специфической реакции от Лондона и других западных столиц очень показательны".

"Это демонстрирует, что все эти столицы как минимум аплодируют и приветствуют происшедшее. А в худшем случае (демонстрируют), что они были частью подготовки этих атак, включая атаки на аэродромы", - подчеркнул Рябков.

1 июня Минобороны РФ заявило об атаке украинских дронов на аэродромы в пяти регионах России: в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сообщалось, что несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях. По информации ведомства, были задержаны некоторые участники атаки на военные аэродромы РФ с применением FPV-дронов.