Минобороны РФ сообщило об атаке украинских дронов на аэродромы в пяти областях России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Украина с применением FPV-дронов атаковала военные аэродромы в пяти областях России, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях", - отметили в ведомстве в воскресенье.

"На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - сообщили в Минобороны.

Возгорания на аэродромах после атаки ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, заявил в ведомстве.