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GIA в 2025 году прекратит оценивать искусственные бриллианты по стандартам натуральных

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшая сертификационная лаборатория Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) в 2025 году прекратит оценивать выращенные в лаборатории (lab grown) бриллианты по стандартам, которые она использует для природных бриллиантов, говорится в сообщении GIA.

Экспансия lab grown, которые резко уступают в стоимости натуральным камням из-за удешевления технологии синтеза, стала одной из основных причин начавшегося в 2023 году кризиса на рынке природных алмазов, справиться с которым алмазодобытчикам пока не удается, несмотря на ограничение добычи.

Вместо типичной для бриллиантов оценки по шкале цвета и чистоты GIA будет использовать две широкие классификации: "премиум" и "стандарт". GIA продолжит принимать выращенные в лаборатории бриллианты для оценки и идентификации. Если искусственный бриллиант не соответствует минимальному стандарту качества, он не получит признания от GIA.

"Более 95% выращенных в лаборатории алмазов, поступающих на рынок, попадают в очень узкий диапазон цвета и чистоты. Из-за этого для GIA больше не актуально описывать искусственные алмазы, используя номенклатуру, созданную для континуума цвета и чистоты природных алмазов", - заявил исполнительный вице-президент GIA Том Мозес.

GIA разработала общепринятые шкалы цвета и чистоты для натуральных камней в 1940-х годах, чтобы разъяснить их характеристики и увеличить осведомленность потребителей.

Отказ от оценки синтетических бриллиантов по критериям природных поможет потребителям понять важные различия в происхождении двух продуктов, обеспечивая их уверенность и позволяя им принимать обоснованные решения о покупке, считает GIA.

GIA Том Мозес
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