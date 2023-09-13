De Beers откажется от продажи обручальных колец с синтетическими бриллиантами

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers прекратит тест-эксперимент по продаже обручальных колец с выращенными в лаборатории бриллиантами (lab grown, LGD), объясняя это отсутствием коммерческих перспектив. De Beers также сообщила в среду, что инвестирует $20 млн в поддержку потребительского спроса на натуральные камни, а в новой маркетинговой кампании возродит знаменитый лозунг A Diamond Is Forever.

De Beers запустила независимый от своего основного бизнеса бренд синтетических бриллиантов Lightbox в 2018 году. Синтетические бриллианты в украшениях Lightbox продаются по единой цене за карат, независимо от характеристик, и примерно на 75% дешевле природных аналогов. По оценкам экспертов, основная идея De Beers заключалась в демпинге синтетики и подрыве инвестиционной привлекательности этого вида бизнеса, угрожающего перспективам производителей природных алмазов.

Тем не менее, в июне этого года Lightbox начал на своем сайте продажи пробных версий обручальных колец с LGD-бриллиантами. Сектор помолвочных и обручальных колец приносит основную прибыль производителям природных бриллиантов и активное проникновение в него LGD было расценено многими экспертами как пугающий симптом каннибализации.

"Благодаря тесту компания углубила свое понимание LGD, оценила меняющуюся ситуацию и связанное с этим восприятие потребителей. Lightbox продолжит концентрироваться на том, где видит наиболее многообещающие возможности в этом секторе - на модных украшениях и камнях по доступным ценам - и не будет продавать обручальные кольца с LGD", - говорится в сообщении De Beers.

Компания пришла к выводу, что с коммерческой точки зрения предложение обручальных колец с LGD неоправданно, потому что "ритейлерам приходится удваивать количество продаваемых синтетических камней в каратах каждые 2 года только для поддержания неизменного абсолютного показателя валовой прибыли".

De Beers ссылается также на результаты опроса потребителей в США и Китае, согласно которому природные бриллианты входят в тройку самых желанных предметов роскоши для женщин. "В США четыре из пяти женщин считают, что природные бриллианты являются идеальным способом отметить важный момент в отношениях, в то время как основной мотивацией для покупок LGD является цена", - говорится в пресс-релизе.

Проникновение синтетических камней является одной из причин снижения цен на алмазы в этом году, считают эксперты. По мнению Игоря Куличика, который с 2002 по 2017 гг. был CFO "АЛРОСА", в сегменте небольших и относительно недорогих камней LGD занимают примерно 7% по стоимости и 25% по физическому объему. Это один из факторов давления на цену, полагает он. Выручка от продаж De Beers в 7-м августовском цикле в этом году упала четвертый месяц подряд.

По оценкам отраслевого аналитика Эдана Голана, в США из всех проданных в июле бриллиантов в количественном выражении 49,9% были выращены в лаборатории. Голан допускает, что в следующем году доля LGD может достичь 60%. По стоимости их доля составляет сейчас 25,2%.

Одновременно De Beers сообщила о запуске маркетинговой кампании к праздничному сезону 2023 года, куда вернется знаменитый слоган A Diamond Is Forever ("Бриллиант навсегда"). Компания инвестирует дополнительные $20 млн в поддержку потребительского спроса на натуральные камни на рынках США и Китая.

"Реклама De Beers оставалась культовой на протяжении десятилетий. Мы гордимся тем, что продолжаем эту традицию, возрождая и обновляя одну из наших самых успешных кампаний. Инвестируя в преддверии курортного сезона, мы стремимся поддержать отрасль, стимулировать потребительский спрос и подчеркнуть нашу уверенность в будущем бриллиантовой мечты", - заявил глава De Beers Эл Кук.