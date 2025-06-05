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Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран
Фото: AP/TASS

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран в связи с угрозой нацбезопасности, сообщает журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент Трамп подписал указ о запрете поездок из нескольких стран этим вечером", - написала Джейкобс в соцсетях.

Согласно источникам, запрет действует для граждан 12 стран: Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

При этом частичные ограничения на въезд в США введены для граждан семи стран - Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Белый дом опубликовал текст указа.

"После учета целей внешней политики, национальной безопасности и целей США по борьбе с терроризмом я принял решение полностью ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Эти ограничения распространяются как на въезд иммигрантов, так и на неиммиграционный въезд", - говорится в указе Трампа.

В документе также говорится, что принято решение "частично ограничить въезд граждан следующих семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы".

Белый дом Дональд Трамп США
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