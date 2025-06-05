Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 5 июня

Запрет на въезд в США для граждан 12 стран, пересмотр решений Байдена, отключение электроэнергии в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Частичные ограничения на въезд введены для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Текст указа опубликован на сайте Белого дома.

- Президент США подписал меморандум, в котором поручил юристам пересмотреть президентские решения, подписанные Джо Байденом. Трамп утверждает, что помощники экс-президента злоупотребляли его автоподписью.

- Папа римский Лев XIV в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности продолжения переговорного процесса по украинскому урегулированию. Понтифик призвал Россию "сделать жест" ради мира, сообщили в Ватикане.

- Почти 68 тыс. человек в Херсонской области остались без света в ночь на 5 июня, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Регион подвергся массированной атаке ВСУ. После налета украинских БПЛА без электроэнергии также остался ряд населенных пунктов в Запорожской области.

- Йеменские хуситы запустили два беспилотника для удара по аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Один дрон был сбит израильскими силами на границе с Египтом, второй разбился до того, как достиг территории Израиля.

- Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили Германию в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США поручил генпрокурору пересмотреть ряд документов, подписанных Байденом

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Папа римский призвал Путина сделать жест ради мира на Украине

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Владимир Путин провел первый разговор с папой римским Львом XIV

Владимир Путин провел первый разговор с папой римским Львом XIV

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Иран

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Иран

ЕК предлагает продлить на год защиту для беженцев с Украины и готовить выход из этого статуса

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6493 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });