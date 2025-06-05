Что случилось этой ночью: четверг, 5 июня

Запрет на въезд в США для граждан 12 стран, пересмотр решений Байдена, отключение электроэнергии в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Частичные ограничения на въезд введены для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Текст указа опубликован на сайте Белого дома.

- Президент США подписал меморандум, в котором поручил юристам пересмотреть президентские решения, подписанные Джо Байденом. Трамп утверждает, что помощники экс-президента злоупотребляли его автоподписью.

- Папа римский Лев XIV в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности продолжения переговорного процесса по украинскому урегулированию. Понтифик призвал Россию "сделать жест" ради мира, сообщили в Ватикане.

- Почти 68 тыс. человек в Херсонской области остались без света в ночь на 5 июня, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Регион подвергся массированной атаке ВСУ. После налета украинских БПЛА без электроэнергии также остался ряд населенных пунктов в Запорожской области.

- Йеменские хуситы запустили два беспилотника для удара по аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Один дрон был сбит израильскими силами на границе с Египтом, второй разбился до того, как достиг территории Израиля.

- Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили Германию в полуфинале Лиги наций УЕФА.