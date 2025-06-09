Россия и Шри-Ланка готовятся к совместным военным учениям

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Вторая планирующая конференция по подготовке российско-ланкийского военного антитеррористических учений состоялась в штабе Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба ВВО в понедельник.

"В рамках учений военнослужащим двух стран предстоит отработать алгоритмы управления и организацию взаимодействия при уничтожении незаконных вооруженных формирований в джунглях и городских условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны в конференции приняли участие представители ВВО во главе с врио командующего генерал-лейтенантом Михаилом Носулевым, цейлонскую делегацию возглавлял замглавкома сухопутных войск генерал-майор Ведаж Вималарате.

"Совместная отработка задач не только обогатит опыт двух стран, но и сформирует единые подходы к нейтрализации глобальных вызовов, прежде всего террористической угрозы", - цитируется в сообщении помощник командующего ВВО по международному военному сотрудничеству Иван Тараев.

Ранее сообщалось, что в мае в Шри-Ланке прошла конференция, в ходе которой представители ВВО и Сухопутных войск Шри-Ланки обменялись тактическим опытом, оперативными наработками и практикой в сфере борьбы с терроризмом.

На территории какого государства пройдет учение и в какие сроки, пока не уточняется.