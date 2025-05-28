Минобороны Белоруссии перенесет учения "Запад-2025" дальше от западных границ

Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии решило снизить параметры военных учений "Запад-2025" и перенести их вглубь страны от западных границ.

"Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от Западных границ", - заявил через пресс-службу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что военные учения "Запад-2025" не нацелены против кого-либо, а перенос его основных маневров вглубь территории республики свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.

"По интенсивности и масштабам учение "Запад" всегда было несопоставимо с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства - члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств", - отметил он.

Хренин заявил, что невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Белоруссии так и не были сделаны, было принято решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории страны от западных границ.

"Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности", - отметил Хренин.

"Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь", - добавил он.

Учения "Запад-2025" планируются в сентябре как совместные с Россией. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что на этих учениях будет отработано совместное отражение агрессии против Союзного государства.

27 мая министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в стране 18-я механизированная дивизия проведет крупнейшие за последние годы учения, в которых примут участие союзники по НАТО и которые станут ответом на белорусско-российские учения "Запад-2025".