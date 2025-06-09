В Лондоне прошли переговоры США и Китая по торговым вопросам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - США и КНР провели в Лондоне очередной раунд переговоров на высоком уровне об устранении противоречий в двусторонней торговле, сообщает в понедельник Associated Press.

По данным агентства, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

"Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщает AP. В сообщении отмечается, что переговоры могут продолжиться и во вторник.

Ожидалось, что основной темой переговоров станет вопрос об экспорте редкоземельных элементов из Китая. В апреле китайское правительство ужесточило контроль над экспортом семи редкоземельных элементов, что вызвало перебои в автопроизводстве в США и по всему миру.

Ранее в понедельник советник Белого дома по экономике Кевин Хассет заявил в интервью телеканалу CNBC, что в Вашингтоне хотят убедиться в серьезности намерений Пекина в том, что касается соглашения по редкоземельным металлам.

"Цель сегодняшней встречи состоит в том, чтобы убедиться, что они серьезны", - сказал Хассет, отметив, что китайский экспортный контроль на редкоземельные элементы был очень значительным камнем преткновения.

Президент США Дональд Трамп, характеризуя эти переговоры, написал в соцсетях: "Встреча должна пройти очень хорошо".

Во время встречи с журналистами на борту президентского самолет Трамп сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт в США редкоземельных минералов, который Китай приостановил.

"В соглашении с Китаем мы продвинулись очень далеко и хотели бы разъяснений", - сказал президент.

Как сообщалось, в четверг состоялся телефонный разговор Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе этого разговора лидеры США и Китая обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.