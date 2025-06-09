Трамп положительно оценил очередной раунд торговых переговоров США и КНР

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU -Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что торговые переговоры с Китаем в Лондоне "идут хорошо".

"Китай - это не просто. Но я думаю, что у нас получается очень хорошо", - сказал Трамп в понедельник, отвечая на вопрос о консультациях в Лондоне.

По его словам, Штаты "хотят открыть для себя Китай".

"Это будет отличной вещью как для Китая, так и для остального мира", - подчеркнул американский президент.

В понедельник США и КНР провели в Лондоне очередной раунд торговых переговоров. По данным Associated Press (AP), китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

"Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщило агентство, добавив, что переговоры могут продолжиться и во вторник.

Ожидалось, что основной темой переговоров станет вопрос об экспорте редкоземельных элементов из Китая. В апреле китайское правительство ужесточило контроль над экспортом семи редкоземельных элементов, что вызвало перебои в автопроизводстве в США и по всему миру.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.