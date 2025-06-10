В Грузии усилят борьбу с незаконной миграцией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Парламент Грузии во вторник принял пакет изменений в Уголовный кодекс, касающийся усиления борьбы против незаконной миграции.

"С принятием этих изменений мы получаем эффективный механизм по выдворению иностранцев, нарушающих наше законодательство, в частности, при проявлении мелкого хулиганства, не подчинения полиции, нарушения правил собраний и манифестаций", - сказал замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе, представляя документ на заседании в парламенте.

Он отметил, что задействование этих законодательных изменений предоставит Грузии действенную эмиграционную политику. Замминистра сообщил, что будут увеличены штрафы в отношении тех иностранцев, которые нарушают правила нахождения на территории Грузии.

"Упрощается также и процедура выдворения из Грузии иностранцев, нарушивших наше законодательство", - сказал Дарахвелидзе.

Ранее грузинские СМИ сообщали о десятках иностранцах, задержанных полицией на акциях протеста, продолжающихся в Тбилиси с ноября прошлого года.