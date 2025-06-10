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В Израиле сообщили о въезде в Газу 62 грузовиков с гуманитарной помощью

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Израиль пропустил в понедельник 62 грузовика с продовольствием для жителей сектора Газа, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на израильское министерство обороны

Отмечается, что ряд поставок осуществили через новые пункты распределения гуманитарной помощи, которые контролирует американская гуманитарная организация Gaza Humanitarian Foundation.

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Между тем гуманитарные грузы многих грузовиков, которые прошли КПП "Керем-Шалом" за последние несколько недель, до сих пор ожидают разгрузки в секторе Газа.

19 мая Израиль разрешил ввоз в сектор Газа грузов с гуманитарной помощью после более двух месяцев блокады. Со 2 марта до 19 мая израильские военные не пропускали гуманитарную помощь в сектор Газа, поскольку, по мнению Израиля, члены палестинской группировки ХАМАС перехватывают грузы. В ХАМАС это отрицают.

С момента возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа вошел 1351 грузовик, отмечает The Times of Israel.

Израиль сектор Газа
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