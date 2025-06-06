Израиль намерен сотрудничать в Газе с силами, выступающими против ХАМАС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые признал, что Израиль сотрудничает с некоторыми палестинскими кланами, выступающими против движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в пятницу Associated Press (АР).

Как отмечает агентство со ссылкой на соцсети израильского премьера, Израиль "активизировал работу" с некоторыми палестинскими кланами в секторе Газа, которые выступают против ХАМАС. Это заявление стало первым публичным признанием поддержки Израилем вооружённых палестинских групп внутри Газы.

Между тем, Нетаньяху не уточнил, какую именно поддержку Израиль оказывает этим кланам, и какую роль они конкретно будут выполнять. Он сообщил, что правительство приняло решение о сотрудничестве по совету "сотрудников службы безопасности", чтобы спасти жизни израильских солдат.

Израильский чиновник на условиях анонимности сообщил AP, что в заявлении израильского лидера речь идет о так называемых "Народных силах" (Popular Forces), которые возглавляет Асер Абу Шабаб. Эта вооруженная палестинская группировка действует в южной части сектора Газа, преимущественно в районе города Рафаха. Члены клана публично заявляют, что считают своей миссией обеспечение безопасности поставок гуманитарной помощи в подконтрольные им районы.



