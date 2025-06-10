Британский МИД ввел санкции против двух израильских министров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Британский Форин офис ввел санкции против членов израильского правительства Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича за их повторяющиеся призывы к насилию в отношении палестинцев.

"Великобритания призывает незамедлительно предпринять действия в отношении радикальных еврейских поселенцев, которые подрывают процесс создания палестинского государства в будущем, в то время как Бен-Гвир и Смотрич неоднократно призывали к насильственным действиям в отношении палестинцев", - говорится в коммюнике Министерства иностранных дел.

Санкции вступают в силу незамедлительно.

Великобританию в этой инициативе поддержали Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

Ранее Лондон не раз призывал руководство Израиля прекратить расширение незаконных еврейских поселений, отмечая, что это подрывает идею создания израильского и палестинского государств на основе принципа "два государства для двух народов".