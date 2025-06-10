МИД Израиля подверг критике Лондон за санкции против двух министров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - МИД Израиля во вторник подверг критике Великобританию за санкции, введенные против израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

"Эти действия и решения направлены против Израиля и лишь усиливают позицию палестинского движения ХАМАС на переговорах по освобождению заложников и отсрочивают введение режима прекращения огня", - цитирует агентство ЭФЭ израильского министра иностранных дел Гидеона Саара.

Он назвал эти меры "скандальными и неприемлемыми".

По словам министра, "действие британского мандата над землей Израиля завершилось в мае 1948 года, и те времена никогда не вернутся".

Саар отметил, что в начале следующей недели состоится заседание израильского правительства, на котором будет выработан ответ Лондону.

Ранее во вторник Великобритания объявила о санкциях в отношении Бен-Гвира и Смотрича ввиду того, что они неоднократно призывали к насильственным действиям в отношении палестинцев.

К инициативе Лондона присоединились Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.