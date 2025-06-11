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Китай и США согласовали договоренности Си Цзиньпина и Трампа в области торговых отношении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В ходе состоявшихся в Лондоне переговоров по торговле между представителями Китая и США стороны согласовали рамки реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе недавнего телефонного разговора и на первых переговорах в Женеве, заявил китайский представитель на международных переговорах по торговым вопросам Ли Чэнган.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, чиновник охарактеризовал двухдневные лондонские переговоры как "профессиональные, откровенные и полезные".

Член американской делегации на переговорах, министр торговли США Говард Латник сообщил журналистам, что теперь команды переговорщиков обеих стран сообщат руководству о результатах. Он отметил, что если лидеры одобрят договоренности, то будет формироваться рамочная программа развития отношений, и их основной частью должен стать вопрос об ограничениях Китая на экспорт в США редкоземельных металлов.

Как сообщалось, после женевских переговоров КНР и США обменялись взаимными обвинениями по поводу ограничений на постав‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ки в Китай передовых полупроводников, выдачи виз для китайских студентов в американских вузах и введенного Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам итоги его телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся на прошлой неделе, заявил, что китайский лидер согласился возобновить экспорт редкоземельных металлов в США.

После этого представитель Минкоммерции Китая пояснил, что продукция, связанная с редкоземельными металлами, "имеет военное и гражданское назначение", а также отношение к национальной безопасности страны.

"Китай осуществляет экспортный контроль над товарами, связанными с редкоземельными металлами, в соответствии с законом. Его целью является более эффективная защита национальной безопасности и интересов" - говорилось в распространенном заявлении министерства.

В нем отмечено, что Китай учитывает потребности и озабоченности различных стран, уже одобрил определенное количество заявок на поставки и будет продолжать это делать.

Дональд Трамп КНР США Си Цзиньпин
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