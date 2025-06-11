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Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется у $66,8 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в среду, инвесторы оценивают результаты американо-китайских торговых переговоров, ожидая официальных заявлений сторон.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени опустилась на $0,1 (0,15%), до $66,77 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $0,17 (0,3%), до $66,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на $0,03 (0,05%), до $64,95 за баррель. По итогам сессии вторника стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,31 (0,5%), до $64,98 за баррель.

Представители Китая и США согласовали рамки реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе недавнего телефонного разговора и на первых переговорах в Женеве, заявил представитель КНР на международных переговорах по торговым вопросам Ли Чэнган.

Министр торговли США Говард Латник сообщил журналистам, что те‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​перь команды переговорщиков сообщат руководству о результатах. Он отметил, что если лидеры одобрят договоренности, то будет формироваться рамочная программа развития отношений, основной частью которой должен стать вопрос об ограничениях Китая на экспорт в США редкоземельных металлов.

"Текущую коррекцию можно объяснить технической фиксацией прибыли и осторожностью перед официальными заявлениями США и Китая", - полагает аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 370 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 3,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.

Brent WTI США Китай
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