Поиск

Трамп заявил о готовности торговой сделки США с Китаем

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Наша сделка с Китаем готова. Финальный "зеленый свет" ей предстоит дать мне и председателю Си Цзиньпину", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в частности, проект соглашения позволит решить вопрос поставки редкоземельных металлов из КНР.

"Китай будет поставлять магниты и любые необходимые редкоземельные металлы", - заявил Трамп.

Он отметил, что Вашингтон, в свою очередь, исполнит обязательства перед Пекином, в частности, США позволят китайским студентам продолжить обучение в американск‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌их колледжах и университетах.

Трамп добавил, что в отношении США в Китае будут действовать пошлины в 10%, а в отношении Китая - 55%.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.

Второй раунд переговоров по вопросам торговли состоялся 9 июня в Лондоне. Темой переговоров, в частности, стал экспорт редкоземельных элементов из Китая.

В апреле китайское правительство ужесточило контроль над экспортом семи редкоземельных элементов, что вызвало перебои в автопроизводстве в США и по всему миру.

В конце мая госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении властей США отзывать визы китайских студентов.

США Китай Дональд Трамп Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп не исключил, что помирится с Маском

Трамп не исключил, что помирится с Маском

В США протесты против иммиграционной политики идут в десяти штатах и столице

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

Маск заявил, что сожалеет о некоторых высказываниях с критикой Трампа

Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Что случилось этой ночью: среда, 11 июня

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе

США вернут названия переименованным при Байдене семи военным базам

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });