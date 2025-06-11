Трамп заявил о готовности торговой сделки США с Китаем

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Наша сделка с Китаем готова. Финальный "зеленый свет" ей предстоит дать мне и председателю Си Цзиньпину", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в частности, проект соглашения позволит решить вопрос поставки редкоземельных металлов из КНР.

"Китай будет поставлять магниты и любые необходимые редкоземельные металлы", - заявил Трамп.

Он отметил, что Вашингтон, в свою очередь, исполнит обязательства перед Пекином, в частности, США позволят китайским студентам продолжить обучение в американск‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌их колледжах и университетах.

Трамп добавил, что в отношении США в Китае будут действовать пошлины в 10%, а в отношении Китая - 55%.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.

Второй раунд переговоров по вопросам торговли состоялся 9 июня в Лондоне. Темой переговоров, в частности, стал экспорт редкоземельных элементов из Китая.

В апреле китайское правительство ужесточило контроль над экспортом семи редкоземельных элементов, что вызвало перебои в автопроизводстве в США и по всему миру.

В конце мая госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении властей США отзывать визы китайских студентов.