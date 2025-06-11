Porsche остался лидером среди люксовых брендов восьмой год подряд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Германский автомобильный бренд Porsche остался лидером мирового рейтинга в сегменте товаров класса "люкс" по итогам восьмого года подряд, сообщает Brand Finance. При этом стоимость компании за минувший год снизилась на 4,6% до $41,1 млрд.

На второе место вышел производитель духов Chanel (+45,4%, до $37,9 млрд), оттеснив на третью строчку известный своими сумками Louis Vuitton (+2,1%, до $32,9 млрд). При этом Chanel продемонстрировал самый значительный прирост стоимости в рейтинге.

На четвертой позиции остался Hermes (+19,4% до $19,9 млрд). На пятое место с седьмого поднялся швейцарский производитель часов Rolex (+36% до $18,8 млрд). Шестую строчку по-прежнему занимает Dior (+18% до $17,32 млрд). На седьмую позицию с восьмой переместился Cartier (+15,4% до $15,7 млрд), на восьмую с девя‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌той - Ferrari (+36,3% до $14,4 млрд). Итальянский бренд одежды Gucci (-23,6% до $11,4 млрд) опустился на девятое место с пятого.

Десятку лидеров замыкает Guerlain ($7,7 млрд), который поднялся с одиннадцатой позиции в прошлом году и вытеснил Tiffany & Co. из топ-10.

Среди 50 компаний рейтинга Brand Finance - 15 французских (на них приходится 48,7% стоимости всех брендов), 15 итальянских (18,4%), шесть швейцарских (8,3%), пять британских (3,5%) и четыре американских (5,8%). Porsche является единственным представителем Германии, но на него приходится 13% общей стоимости.

В рейтинге также есть одна китайская компания - гостиничная сеть Shangri-La (35-е место).