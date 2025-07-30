Porsche сократил полугодовую чистую и операционную прибыль втрое

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG снизил выручку, а также чистую и операционную прибыль в первом полугодии 2025 года.

Чистая прибыль компании в январе-июне сократилась до 724 млн евро с 2,15 млрд евро годом ранее, операционная - до 1,01 млрд евро с 3,06 млрд евро. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали операционную прибыль на уровне 897,7 млн евро.

Дополнительные расходы в связи с повышением пошлин на импорт в США в минувшем полугодии составили около 400 млн евро, как и затраты в связи с изменением планов в отношении производства аккумуляторов.

Рентабельность по операционной прибыли в январе-июне упала до 5,5% с 15,7% годом ранее.

Выручка Porsche понизилась до 18,16 млрд евро с 19,46 млрд евро. Эксперты в среднем прогнозировали 17,91 млрд евро.

За минувшее полугодие компания поставила 146,4 тысячи автомобилей - на 6,1% меньше, чем годом ранее. Консенсус предполагал сокращение поставок до 144,5 тысяч.

Porsche также ухудшила прогноз рентабельности на 2025 год и теперь ожидает, что она составит 5-7%, а не 6,5-8,5%, как предполагалось ранее. При этом прогноз выручки подтвержден на уровне 37-38 млрд евро.