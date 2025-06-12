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Посол РФ в США заявил, что Трамп стремится восстановить отношения с Москвой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп согласился, что Москве и Вашингтону нужно восстанавливать отношения, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

По словам дипломата, он провел короткую встречу с Трампом после церемонии вручения верительных грамот в Белом доме, состоявшейся накануне.

"Мне кажется, самое главное, что мы разговариваем, что, наконец, мы все-таки перешли от монологов (...) к достаточно прагматичному разговору. ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌Разговору непростому, наслоения очень большие, но дорогу осилит идущий. (...) Помимо хорошей личной химии между президентами (РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - ИФ) есть еще и понимание, понимание у президента Трампа, что Россия и Америка должны быть вместе", - сказал Дарчиев в комментарии для телеканала "Россия 24".

Александр Дарчиев был назначен российским послом в США в начале марта. До этого он возглавлял департамент Северной Америки МИД РФ.

Дональд Трамп США
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