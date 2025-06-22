Ушаков заявил о выстраивании послом РФ в США контактов с Госдепартаментом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев уже выстроил близкий к нормальному уровень контактов с Госдепартаментом и другими правительственными структурами США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Наш новый посол, кстати, он на днях вручил верительные грамоты, как вы знаете, поддерживает уже, можно сказать, не совсем нормальный, но уже близкий к нормальному уровень контактов с Госдепартаментом и другими структурами", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

Говоря о паузе, возникшей в переговорах между Россией и США по вопросам дипломатических представительств, Ушаков отметил, что она связана в первую очередь с географией их проведения.

По его словам, была договоренность встретиться с представителями США в одном месте, но по определенным соображениям оно им не подошло, и сейчас от американцев должно поступить встречное предложение.

На уточняющий вопрос, проблема заключается лишь в вопросе географии, Ушаков сказал: "Может быть что-то еще, я не знаю, но прежде всего вопрос географии".

Дарчиев был назначен российским послом в США в начале марта. До этого он возглавлял департамент Северной Америки МИД РФ.