Рубио поздравил россиян с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российских граждан с Днем России и подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой в украинском урегулировании.

"От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте американского Госдепартамента.

Рубио заявил: "Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы по‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌дтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией в целях установления прочного мира между Россией и Украиной".

Он также выразил надежду, что "мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами".

По словам госсекретаря, "Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему".