Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что на международной арене Россия твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета.

"Россияне сегодня, как и во все в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ремена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей", - добавил Лукашенко.

Он также заверил, что Белоруссия придает большое значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с РФ, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран.

Поздравительные послания президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеславу Володину.