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Парламент Казахстана одобрил преобразование Евразийского фонда в самостоятельную организацию

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил закон "О ратификации протокола о внесении изменений в договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года".

"Протоколом вносятся изменения в договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития. Преобразование фонда в самостоятельный субъект международного права с целью его отделения от Евразийского банка развития, который на сегодняшний день является управляющим средствами фонда, ввиду разности их миссий", - сказал депутат Сергей Карплюк.

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Отмечается, что целесообразность переформатирования фонда обосновывается необходимостью использования национальных валют, предоставления технического содействия и использования траст-фондов, проведения для членов фонда системного макроэкономичес‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌кого мониторинга.

Также, по его словам, предусматривается открытие штаб-квартиры в городе Астане и возможность открывать представительства в государствах-участниках.

Депутат добавил, что ратификации протокола о внесении изменений в договор об учреждении фонда снизит риски, связанные с колебаниями валютных курсов, при кредитовании проектов, представит Казахстану возможность получать результаты исследований, основанных на мониторинге и анализе макроэкономических показателей.

Евразийский фонд стабилизации и развития был учрежден в 2009 году как региональный финансовый механизм, направленный на содействие экономической и финансовой устойчивости государств-участников фонда, которыми, помимо Казахстана, являются Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Документ направлен на подпись главе государства.

Казахстан Белоруссия Армения
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