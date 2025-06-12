Токаев в поздравлении Путину отметил высокий уровень отношений Казахстана и РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с государственным праздником - Днем России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отноше‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ний дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.

Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.