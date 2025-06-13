Поиск

В ударах по Ирану участвовали 200 самолетов израильских ВВС

В ударах по Ирану участвовали 200 самолетов израильских ВВС
Истребитель F-16 ВВС Израиля
Фото: Lior Mizrahi/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин сообщил, что в налетах на ядерные объекты Ирана были задействованы 200 самолетов израильских ВВС.

Он сказал на брифинге, что "по всему Ирану было поражено более 100 целей", добавив,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ что было использовано "более 330 различных боеприпасов".

Дефрин заявил, что удары Израиля были "частью точной и синхронизированной операции" и что его пилоты "наносили удары по военным объектам и объектам ядерной программы в различных районах Ирана".

Иран ЦАХАЛ Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 13 июня

МАГАТЭ заявило,что на ядерном объекте Ирана в Натанзе уровень радиации не превышен

Иран атакует Израиль беспилотниками

Иран атакует Израиль беспилотниками

МИД Ирана заявил об ответственности США за израильские удары

США за неделю знали о планах Израиля нанести удар по Ирану

ВВС Израиля нанесли по Ирану сотни ударов пятью волнами

Хаменеи пообещал Израилю "мучительную участь" за удары по Ирану

Хаменеи пообещал Израилю "мучительную участь" за удары по Ирану

Новый взрыв произошел на основном ядерном объекте Ирана

Трамп созывает заседание кабмина на фоне ударов Израиля по Ирану

Иранские СМИ сообщают о гибели командующего КСИР в результате удара по Тегерану

Хроники событий
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6543 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });