В ударах по Ирану участвовали 200 самолетов израильских ВВС

Истребитель F-16 ВВС Израиля Фото: Lior Mizrahi/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин сообщил, что в налетах на ядерные объекты Ирана были задействованы 200 самолетов израильских ВВС.

Он сказал на брифинге, что "по всему Ирану было поражено более 100 целей", добавив,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ что было использовано "более 330 различных боеприпасов".

Дефрин заявил, что удары Израиля были "частью точной и синхронизированной операции" и что его пилоты "наносили удары по военным объектам и объектам ядерной программы в различных районах Ирана".