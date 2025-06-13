В ударах по Ирану участвовали 200 самолетов израильских ВВС
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин сообщил, что в налетах на ядерные объекты Ирана были задействованы 200 самолетов израильских ВВС.
Он сказал на брифинге, что "по всему Ирану было поражено более 100 целей", добавив, что было использовано "более 330 различных боеприпасов".
Дефрин заявил, что удары Израиля были "частью точной и синхронизированной операции" и что его пилоты "наносили удары по военным объектам и объектам ядерной программы в различных районах Ирана".