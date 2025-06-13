Генсек НАТО заявил о стремлении союзников добиться деэскалации между Ираном и Израилем
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Страны НАТО работают над деэскалацией кризиса между Израилем и Ираном, заявил в пятницу генсек НАТО Марк Рютте.
"Для многих союзников, в том числе для США, крайне важно прямо сейчас работать над деэскалацией. И я знаю, что такая работа ведется", - сказал он на пресс-конференции в Швеции.
Комментируя ночные израильские удары по Ирану, Рютте подчеркнул, что "речь шла об односторонней израильской инициативе".