МАГАТЭ заявило,что на ядерном объекте Ирана в Натанзе уровень радиации не превышен

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Повышения уровня радиации на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе, который был атакован Израилем, не наблюдается, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на информацию властей Ирана.

В агентстве отметили, что по АЭС "Бушер" в Иране удары не наносились.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что оно "внимательно следит‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ за крайне тревожной ситуацией в Иране".

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил: "МАГАТЭ (...) может подтвердить, что объект (по обогащению урана - ИФ) в Натанзе являлся одной из целей".

Он добавил: "Агентство поддерживает контакты с иранскими властями относительно уровней радиации. Мы также поддерживаем контакт с нашими инспекторами в стране".