АЭС "Бушер", ядерные объекты в Фордо и Исфахане не пострадали от ударов Израиля

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Иранские ядерные объекты в Фордо и Исфахане, а также АЭС "Бушер", не пострадали в ходе ночных израильских ударов, сообщает в пятницу МАГАТЭ.

"По состоянию на сегодня, объект по обогащению ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ядерного топлива в Фордо не пострадал", - информирует МАГАТЭ в соцсети X со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

Похожие сообщения МАГАТЭ опубликовало в X и по поводу объекта в Исфахане и АЭС "Бушер".