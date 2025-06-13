Британская журналистка заявила, что Великобритания не помогала Израилю с ударами по Ирану

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Британские военные не оказывали поддержку ВВС Израиля при нанесении в ночь на пятницу ударов по Ирану, сообщает журналист The Times Лариса Браун со ссылкой на источники.

"Великобритания не участвовала в израильских ударах по Ирану" - написала она в соцсети X.

Кроме того, по данным журналиста, Лондон на данный момент не планирует помогать сбивать запущенные Ираном в сторону Израиля др‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​оны.

"Источники в британской оборонной сфере отмечают, что не планируется помочь Израилю защититься. При этом позиция может измениться в течение дня", - подчеркнула Браун.

Британские военные во время предыдущих ударов Ирана по Израилю помогали сбивать ракеты и дроны.

В ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по Ирану. Иранские военные в ответ запустили дроны в сторону Израиля.