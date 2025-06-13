Иран атакует Израиль беспилотниками

Дроны Shahed-136 на параде в Тегеране Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Иран запустил в направлении Израиля более сотни беспилотников, сообщил представитель израильской армии Эфи Дефрин.

"ЦАХАЛ работает над тем, чтобы они были сбиты", - заявил он.

По оценкам израильских СМИ, иранским дронам может понадобиться несколько часов, чтобы достигнуть Израиля.

В ночь на пятницу Израиль нанес серию ударов по ядерным объектам Ирана. Иранский МИД предупредил, что Тегеран имеет право принять ответные меры против Израиля и "без колебаний встанет на защиту нации".