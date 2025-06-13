РФ осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россия осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности", - сказал представитель Кремля.
По его словам, МИД России по поручению президента Владимира Путина вскоре выпустит развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном, "которое далее будет распространено в Организации Объединенных Наций".
Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что глава государства получает доклады о происходящих событиях между странами.
"Президент Путин в режиме реального времени по линии Министерства обороны РФ, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел получает доклады о происходящих в регионе событиях", - сказал представитель Кремля.