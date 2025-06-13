Москва решительно осуждает силовую акцию Израиля в отношении Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудила эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, заявив, что урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным путем.

Передаем полный текст заявление МИД России в связи с израильскими ударами по территории Ирана, размещенный в телеграм-канале ведомства.

"Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня.

Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности.

Особый цинизм происходящему придает тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США. Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мир‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ного атома.

Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство.

Внимательно следим за действиями МАГАТЭ, на котором лежит большая ответственность в этой непростой ситуации. Сотрудники Агентства наряду с гражданами Исламской Республики Иран также оказались под израильским огнем. Ожидаем от Генерального директора МАГАТЭ взвешенных и объективных оценок происходящего, включая тщательный анализ вероятных радиологических последствий атак на ядерные объекты в Иране.

Рассчитываем также на то, что западные государства, спровоцировавшие антииранскую истерию в Совете управляющих МАГАТЭ и в очередной раз протолкнувшие в угоду своим политическим пристрастиям и фобиям конъюнктурную резолюцию, не получившую всеобщей поддержки, осознают губительные результаты своего разрушительного курса и меру лежащей на них вины за трагедию.

Твердо исходим из того, что какими бы объяснениями ни прикрывались те, кто планировал, разрабатывал и осуществлял нападение на Иран, урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путём.

Надеемся, что именно такой подход в конечном итоге возобладает. Призываем стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряжённости и скатывания региона к полномасштабной войне.

Напоминаем в данной связи о готовности США провести в Омане очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе".