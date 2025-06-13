Израиль приостанавливает работу своих посольств по всему миру
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские посольства по всему миру приостанавливают свою деятельность в связи с военной операцией против Ирана, сообщает в пятницу газета Haaretz со ссылкой на источник в МИД страны.
Согласно этим данным, дипломатические представительства Израиля приостанавливают оказание консульских услуг. Кроме того, судя по заявлениям, размещенным на сайтах посольств по всему миру, Израиль призывает своих граждан за рубежом сохранять бдительность и "не демонстрировать еврейские или израильские символы в общественных местах".
Пока неизвестно, как долго продлится закрытие посольств.
Ближневосточные СМИ сообщают об усилении охраны израильских представительств, еврейских религиозных объектов в ряде стран мира.