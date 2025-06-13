Израиль приостанавливает работу своих посольств по всему миру

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские посольства по всему миру приостанавливают свою деятельность в связи с военной операцией против Ирана, сообщает в пятницу газета Haaretz со ссылкой на источник в МИД страны.

Согласно этим данным, дипломатические представительства Израиля приостанавливают оказание консульских услуг. Кроме того, судя по заявлениям, размещенным на сайтах ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​посольств по всему миру, Израиль призывает своих граждан за рубежом сохранять бдительность и "не демонстрировать еврейские или израильские символы в общественных местах".

Пока неизвестно, как долго продлится закрытие посольств.

Ближневосточные СМИ сообщают об усилении охраны израильских представительств, еврейских религиозных объектов в ряде стран мира.