Что произошло за день: пятница, 13 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Днем Израиль нанес новую серию ударов по иранским городам (были атакованы Шираз, Хорамабад, Тебризи и Тегеран), а также повторный удар по ядерным объектам в Натанзе и Фордо. Все основные события ночи и утра собраны в этом тексте, а мнения экспертов, которые полагают, что сегодняшний авианалет - лишь начало новой вспышки, приведены в этом.

- Иран объявил о продолжении работы над мирной атомной программой, но отказался от дальнейших переговоров с США по атому. По данным МАГАТЭ, серьезные повреждения нанесены комплексу по обогащению урана в Натанзе, однако АЭС "Бушер" и ядерные объекты в Фордо и Исфахане не пострадали.

- Президент Ирана заявил, что Израиль пожалеет о нападении, а новый глава КСИР (предыдущий был убит в результате авиаудара ночью) пригрозил Израилю скорым "открытием врат ада".

- Нетаньяху подтвердил, что Израиль заранее сообщил США о планах нанести удары по Ирану, Трамп рассказал, что после авианалета с ним хотят связаться представители Тегерана, а Ирак направил в СБ ООН жалобу из-за нарушения Израилем воздушного пространства.

- Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к отмене части авиарейсов в страны региона и изменению маршрутов.

- МИД РФ призвал россиян воздерживаться от поездок в Израиль и Иран, а Израиль приостановил работу своих посольств по всему миру.

- РФ передала Киеву 1200 тел погибших солдат ВСУ.

