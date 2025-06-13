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Лукашенко заявил о готовности активно продвигать интересы Китая

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности властей республики активно продвигать интересы Китая на европейском континенте.

"На встрече с председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство. Чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли. Вы должны знать, что мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем в Минске, фрагмент его выступления был продемонстрирован в эфире гостелеканала "Бел‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌арусь 1".

"Мы сделаем все для укрепления дружбы между белорусским и китайским народами", - подчеркнул белорусский президент.

Он отметил, что "наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой". "Мы готовы и дальше в этом отношении развивать наше сотрудничество", - добавил Лукашенко.

В свою очередь, Чжан Цинвэй заверил, что "китайская сторона выражает готовность совместно с белорусской стороной рассматривать договоренности на высшем уровне как основное руководство для приумножения традиционной дружбы и углубление взаимовыгодного сотрудничества, а также для уплотнения взаимодействия на международной арене в целях модернизации наших стран и возрождения наших наций".

Александр Лукашенко Китай Европа
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