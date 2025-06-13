Хаменеи обещает принять меры, которые "поставят Израиль на колени"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу заявил, что Тегеран не оставит без ответа израильские удары и будет действовать решительно, сообщают иранские СМИ.

Хаменеи заявил, что иранские ВС "поставят Израиль на колени". "С‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ионистский режим не отделается от этого преступления невредимым", - подчеркнул он.

По словам иранского верховного руководителя, Тегеран будет "действовать с силой". Он заверил иранцев, что "не будет никакой снисходительности" в отношении Израиля.