Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Саудовской Аравии и Израиля

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньху и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, передают ближневосточные СМИ.

По их данным, главной темой разговора было обостри‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌вшееся в пятницу противостояние Израиля и Ирана.

По информации саудовских властей, президент США и наследный принц обсудили "необходимость деэскалации и решения всех споров дипломатическим путем".

Подробностей о разговоре Трампа с Нетаньяху в сообщениях не приводится.