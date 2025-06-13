Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Саудовской Аравии и Израиля
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньху и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, передают ближневосточные СМИ.
По их данным, главной темой разговора было обострившееся в пятницу противостояние Израиля и Ирана.
По информации саудовских властей, президент США и наследный принц обсудили "необходимость деэскалации и решения всех споров дипломатическим путем".
Подробностей о разговоре Трампа с Нетаньяху в сообщениях не приводится.