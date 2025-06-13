Удар Израиля по Ирану: что известно на данный момент

Последствия авиаударов Израиля на площади Нобоньяд в Тегеране Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В ночь с четверга на пятницу израильские ВВС нанесли удары по десяткам военных целей в Иране, включая ядерные объекты. В результате ударов погибли также не менее шести ведущих физиков-ядерщиков Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами. В ответ Иран пообещал напавшей стороне "мучительную участь", запустил на Израиль сотню беспилотников, которые вот-вот достигнут страны, и вышел из переговоров с США по атому.

Авиаудар по Ирану

Армия обороны Израиля заявила, что "начала упреждающее, точное, комбинированное наступление, основанное на высококачественных разведданных, с целью нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля". В сообщении говорится, что "высокопоставленные чиновники иранского режима публично заявили о своем намерении уничтожить Израиль и действуют для достижения этой цели вместе со своими ставленниками на Ближнем Востоке". Кроме того, "сегодня Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что "представляет собой угрозу существованию государства Израиль и серьезную угрозу для всего мира".

В авиаударе, который ЦАХАЛ называет лишь первым этапом, были задействованы 200 самолетов израильских ВВС, рассказал позже представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин. Он заявил, что "по всему Ирану было поражено более 100 целей", добавив,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ что было использовано "более 330 различных боеприпасов". Дефрин заявил, что удары Израиля были "частью точной и синхронизированной операции" и что его пилоты "наносили удары по военным объектам и объектам ядерной программы в различных районах Ирана".

Известно, что в результате налета погиб командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами, а также минимум шесть ведущих иранских физиков-ядерщиков. Кроме того, как сообщил The Times of Israel представитель Армии обороны Израиля,​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​ жертвами израильской атаки мог стать начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

СМИ, в том числе государственное телевидение Ирана, сообщали о взрывах и пожаре на ключевом иранском объекте по обогащению урана в Натанзе. Кроме того, были сообщения об ударах по жилым зданиям в Тегеране.

Позже МАГАТЭ сообщило, что на ядерном объекте в Натанзе уровень радиации не превышен, а ядерные объекты в Фордо (где также происходит обогащение урана) и Исфахане и АЭС "Бушер" не пострадали в ходе ночных событий. При этом израильские власти полагают, что объект в Натанзе им удалось значительно повредить.

Запуск дронов по Израилю

В ответ на атаку верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль столкнется с "суровым наказанием". "Сионистский режим, совершив это преступление, обрек себя на горькую и мучительную участь, и он определенно получит ее", - говорится в распространенном иранскими СМИ заявлении Хаменеи. В нем отмечается, что Израиль "показал свою порочную и окровавленную руку для совершения преступления в нашей любимой стране, более чем когда-либо продемонстрировав свою‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ злонамеренную природу, нанеся удары по жилым центрам".

Хаменеи подтвердил, что в результате израильских ударов жертвами стали видные военачальники и ученые-ядерщики.

Под утро стало известно, что Иран запустил в направлении Израиля более сотни БПЛА. Чтобы достигнуть страны, им понадобится несколько часов, сообщили в ЦАХАЛ. Самолеты ВВС Израиля уже начали операцию, цель которой - сбить запущенные беспилотники до того, как они достигнут израильского воздушного пространства.

США и переговоры по иранскому атому

Как считает МИД Ирана, ответственность за израильские удары по иранским ядерным объектам лежит в том числе на Соединенных Штатах. "Подобные акты агрессии сионистского режима против Ирана не могли бы произойти без координации и разрешения Соединенных Штатов. Соответственно, правительство США, как главный покровитель режима, также несет ответственность за опасные последствия этой безрассудной эскалации", - говорится в заявлении министерства. В нем отмечается, что Иран имеет право принять ответные меры против Израиля.

Американский госсекретарь Марко Рубио со своей стороны заявил, что Вашингтон непричастен к израильским ударам по Ирану, однако Израиль уведомил США, что "эти действия были необходимы в качестве самообороны". "Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе", - пояснил Рубио.

Президент США Дональд Трамп также признался в эфире Fox News, что знал о планах Израиля, удары не стали для него "сюрпризом".



Утром в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщили, что Тегеран не будет участвовать в запланированных на воскресенье переговорах с США по ядерной программе. В сообщениях указывается, что приостановка касается не только этого раунда, но и любых иных переговоров по иранскому атому.

Россия

Россия осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам в пятницу пресс-секретар‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, МИД РФ по поручению президента Владимира Путина вскоре выпустит развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном, "которое далее будет распространено в Организации Объединенных Наций". Пресс-секретар‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ь президента РФ также сообщил, что глава государства получает доклады о происходящих событиях между странами. "Президент Пу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​тин в режиме реального времени по линии Министерства обороны РФ, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел получает доклады о происходящих в регионе событиях", - сказал представитель Кремля.

Посольство России в Израиле в пятницу настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну в связи с обострением конфликта с Ираном. Дипломаты также рекомендуют находящимся в Израиле российским гражданам "сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ до уведомления местных властей". Тем, у кого имеется такая возможность, в посольстве рекомендуют покинуть Израиль "на период до нормализации обстановки".

Российские авиакомпании (рейсы в Израиль выполняют Red Wings и "Азимут", в Тегеран - "Аэрофлот") планируют маршруты полетов на Ближний Восток в обход закрытого воздушного пространства Израиля и Ирана, а также вынуждены скорректировать расписание рейсов. Так, "Аэрофлот" уже сообщил об отмене полетов в столицу Ирана, а также корректировке ряда других маршрутов. Кроме того, компания отменила рейс Москва - Дубай - Москва за 13 июня.