Генсек ООН призвал Израиль и Иран остановить эскалацию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном призвал к поиску мирного урегулирования сложившейся в регионе ситуации.

"Израильская бомбардировка иранских ядерных объектов. Иранские ракетные удары по Тель-Авиву. Хватит эскалации. Пора остановиться. Мир и дипломатия должны возобладать", - написал Гутерриш в социальных сетях.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли масштабный удар по Ирану. Иранская сторона в ответ запустила в Израиль дроны и ракеты.

В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об отражении нового ракетного удара Ирана по территории страны, а по данным арабских СМИ, израильские ВВС предприняли новые атаки на город Исфахан в центральной части Ирана, где расположен крупный ядерный объект.