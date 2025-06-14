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ШОС осудила военные удары Израиля по Ирану

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В ШОС осудили удары Израиля по территории Ирана и заявили, что выступают за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы исключительно мирным путем.

"Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года", - говорится в заявлении ШОС, которое приводит пресс-служба организации в субботу.

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"Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава Организации Объедин​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​енных Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана. Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности. Государства-члены ШОС твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем", - заявили в организации.

Там выразили искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран.

"Государства-члены ШОС, строго следуя целям и принципам Устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств-членов ШОС, и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.

Хроника 13 – 14 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран ШОС Израиль ООН
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