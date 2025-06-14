Генсек ШОС выразил соболезнования главе МИД Ирана после израильской атаки

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования министру иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасу Арагчи в связи с нанесением ударов Израиля по объектам на территории Ирана, сообщили в пресс-службе ШОС в субботу.

"Примите глубокие соболезнования в связи с нанесением ударов Израиля по объектам на территории. Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года, в результате которых по‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌гибли люди и нанесен серьезный материальный ущерб", - сказал Ермекбаев.

"Принципы уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, а также неприменения силы или угрозы силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Считаю, что урегулирование разногласий и споров между странами должно происходить только политико-дипломатическим путем", - заявил Генсек ШОС.